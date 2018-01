FC Porto haalt Braziliaan: ‘Ik heb dagen niet kunnen slapen’

FC Porto heeft de tweede aanwinst van deze maand binnen. De koploper van de Liga NOS maakt vrijdagavond de komst van huurling Majeed Waris bekend en heeft zich nu versterkt met Paulinho, een 23-jarige aanvallende middenvelder van Portimonense.

De Braziliaan wordt gehuurd met een optie tot koop, zo laat FC Porto weten via de officiële kanalen. “Het was mijn droom om voor FC Porto te spelen. Dit is een grote stap in mijn carrière, ik heb hier heel hard voor gewerkt. Ik zeg je eerlijk dat ik de afgelopen dagen niet kon slapen, maar nu kijk ik ernaar uit om alles te geven voor de club.”

Paulinho begon zijn carrière bij Bahia in eigen land en via Córdoba, Cádiz en Eldense en kwam in januari 2015 in Portugal terecht, bij Beira-Mar. Hij speelde vervolgens voor Santa Clara en Farense en stapte in de zomer van 2016 over naar Portimonense. Voor die club kwam hij in 61 wedstrijden tot twaalf doelpunten en veertien assists.

Als onderdeel van de transfer van Paulinho zijn de Argentijnse aanvallende middenvelder Federico Varela, twintig jaar, en de Braziliaanse spits Galeno, twintig jaar, op huurbasis naar Portimonense vertrokken. Paulinho, een linkspoot, heeft bij die club uit Portimão overigens nog een contract tot de zomer van 2022.