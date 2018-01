Depay schiet Lyon naar zege op PSG; vrees voor Mbappé

Paris Saint-Germain heeft zondagavond voor de eerste keer sinds 2 december punten verspeeld in de Ligue 1. Les Parisiens speelden door een rode kaart voor Dani Alves ruim een half uur lang met tien man tegen Olympique Lyon en vertrokken met een 2-1 nederlaag uit het Parc Olympique Lyonnais. Memphis Depay kroonde zich in de blessuretijd tot de matchwinner. Bij PSG zal men zich echter vooral afvragen hoe het is met rechtsbuiten Kylian Mbappé.

Mbappé werd na een half uur spelen gelanceerd door Marco Verratti en in een uiterste poging om bij de bal te geraken, kwam het talent hard in botsing met de uitkomende Anthony Lopes. Mbappé bleef groggy op het veld liggen en werd vervangen door Julian Draxler. Het is onduidelijk hoe zijn situatie op dit moment is. Mbappé had eerder al een hoofdwond opgelopen bij een kopduel met Houssem Aouar. PSG wist zich na het uitvallen van Mbappé naast Lyon te scharen, want in de blessuretijd volleerde Layvin Kurzawa op spectaculaire wijze raak na een voorzet van Dani Alves: 1-1.

De score was geopend door Nabil Fekir, die Alphonse Aréola volledig verraste met een vrije trap in de korte hoek: 1-0. PSG domineerde hierna wel het balbezit, maar kwam niet tot veel uitgespeelde kansen. Zo kreeg Edinson Cavani na acht minuten een mogelijkheid, maar hij mikte van afstand naast. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van PSG: Marco Verratti krulde naast en een voorzet van Ángel Di María kwam niet tot bij Draxler. Na een klein uur spelen, met 57 minuten op de klok, moest PSG verder met tien man.

De Braziliaan zette van achteren de tackle in op Tanguy Ndombele en mocht zich direct gaan douchen. Unai Emery greep in en haalde Di María naar de kant ten faveure van Thomas Meunier. In het laatste kwart werd er lange tijd niet veel meer gecreëerd: Mariano Díaz dwong Aréola tot een redding en twee voorzetten die door PSG niet goed werden verwerkt, leverden Olympique Lyon niets op. Memphis Depay viel 21 minuten voor tijd in bij les Gones en speelde zwak, maar in de 94e minuut knalde hij schitterend raak en bezorgde hij Lyon de overwinning.