Fabuleus optreden van doelman levert Roma slechts punt op in topper

AS Roma en Internazionale hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden. I Giallorossi waren op weg naar een 0-1 overwinning in het Giuseppe Meazza, maar vier minuten voor tijd maakte middenvelder Matías Vecino er nog 1-1 van. Internazionale blijft zodoende op de vierde plaats in de Serie A staan.

Stephan El Shaarawy maakte het verschil in de eerste helft. De aanvaller pikte de bal na ruim een half uur spelen op na een pass van Alisson en liet Samir Handanovic met een boogbal kansloos: 0-1. Davide Santon mocht zich die treffer aanrekenen, want hij schatte de lange bal van de keeper verkeerd in en daardoor kreeg El Shaarawy vrije doortocht. Internazionale had in de eerste helft overigens wel het beste van het spel en kreeg ook de nodige mogelijkheden.

Ivan Perisic kopte na een voorzet van Roberto Gagliardini net naast, Alisson hield later Perisic en Borja Valero van scoren af, terwijl Lorenzo Pellegrini naast mikte. Drie minuten voor tijd kreeg Perisic zijn derde kans, maar oog in oog met Alisson faalde de Kroaat in de afwerking. In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Internazionale toen een afgeweken voorzet van Perisic op de bovenkant van de lat belandde. AS Roma ontsnapte.

Internazionale voerde de druk op en kreeg diverse mogelijkheden om de stand gelijk te trekken: Antonio Candreva en Eder stuitten op Alisson, terwijl Icardi ruim een kwartier voor tijd de paal raakte en even later opnieuw de uitblinkende Alisson op zijn pad vond. Met kunst en vliegwerk leek Roma de voorsprong te behouden, maar na 86 minuten ging het toch nog mis: Vecino kopte via de grond raak na een voorzet van Marcelo Brozovic.