Messi en Suárez slopen beruchte voetbalmachine uit Sevilla

Barcelona heeft zich op fraaie wijze gerevancheerd voor de bekernederlaag die het midweeks leed bij Espanyol. De koploper had het in Sevilla een uur lang lastig met Real Betis, maar hield in het laatste half uur geen spaan heel van de voetbalmachine van trainer Quique Setién: 0-5. Barcelona behoudt zijn ongeslagen status in LaLiga en profiteert zo optimaal van het puntverlies van achtervolger Atlético Madrid eerder dit weekeinde. Het verschil op de ranglijst bedraagt nu elf punten.

Barcelona leed woensdagavond in Cornellà-El Prat zijn eerste nederlaag sinds medio augustus en wist dat het op bezoek bij Real Betis voor een hels karwei zou staan. De club uit Sevilla maakt dit seizoen onder Setién grote indruk met attractief voetbal en toonde ook geen ontzag voor de koploper. Real Betis schoot furieus uit de startblokken en was al na twee minuten gevaarlijk via Andrés Guardado. Het vernietigende afstandsschot van de ex-PSV’er dwarrelde echter rakelings voorbij het doel van Marc-André ter Stegen.

De Duitse doelman haalde even later opnieuw opgelucht adem toen Joaquín van dichtbij over schoot, maar daarna kreeg Barcelona meer grip op het duel. Het team van Valverde wist zich steeds vaker onder de druk van de thuisploeg uit te voetballen, hetgeen resulteerde in een aantal mogelijkheden. Lionel Messi schoot op het half uur na een combinatie met Luis Suárez in het zijnet, maar over het algemeen bleef Real Betis betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft. Flinke tegenvaller voor Barcelona was het geblesseerd uitvallen van Thomas Vermaelen op slag van rust. De Belgische verdediger greep na een sprintduel naar de hamstring en moest zich laten vervangen door Samuel Umiti.

De openingsfase van de tweede helft had veel weg van die uit de eerste. Real Betis kwam furieus uit de kleedkamer, maar moest gaandeweg toezien hoe Barcelona meer controle kreeg over de wedstrijd. De Catalanen zochten geduldig naar een opening en wisten de krachtmeting rond het uur in een tijdsbestek van slechts tien minuten naar zich toe trekken. Ivan Rakitic brak de ban in Benito Villamarín. De Kroatische middenvelder zette de aanval vanaf eigen helft zelf op en werd vervolgens de diepte ingestuurd door Suárez. Oog in met Antonio Adán rondde hij voorts koelbloedig af.

Real Betis was zichtbaar van slag door het doelpunt en wierp Barcelona niet veel later zelf de 0-2 in de schoot. Fabián Ruiz leed slordig balverlies op eigen helft, waarna Sergio Busquets Messi alleen voor Adán zette. De Argentijnse superster schoot feilloos raak en bracht Barcelona zo in veilige haven. Real Betis zakte daarna als een kaartenhuis in elkaar. Barça kon naar hartenlust combineren en zou uiteindelijk nog driemaal scoren: Suárez volleerde fraai raak na een voorzet vanaf de rechterflank van Rakitic, alvorens Messi voor de 0-4 tekende en in de slotfase Suárez de kans bood de eindstand te bepalen.