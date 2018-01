‘Bayern zat tijdens Klassieker op tribune voor ‘potentiële versterking’’

Matthijs de Ligt werd zondag in de gaten gehouden door scouts van Bayern München. De verdediger deed negentig minuten mee en volgens het Algemeen Dagblad wordt hij door Bayern gezien als een ‘potentiële versterking’.

De scouts van de recordkampioen van de Bundesliga zijn volgens de krant ‘gecharmeerd’ van De Ligt, al is het maar de vraag of het achttienjarige talent deze maand of in de zomer haalbaar is. De Ligt verlengde in augustus immers zijn contract tot de zomer van 2021 en Bayern is zeker niet de enige club die belangstelling heeft.

De drievoudig international van het Nederlands elftal werd de afgelopen maanden immers ook in verband gebracht met clubs als Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal en Chelsea. “Ik blijf er gewoon rustig onder”, zei De Ligt in november tegen FOX Sports over de geruchtenstroom.

“Er worden allemaal dingen geschreven, maar zolang ik niets hoor en niets hoef te horen, waarom zou ik me er druk om maken? Natuurlijk, het streelt iedere speler wel als die in verband wordt gebracht met grote clubs. Bij mij is dat niet anders. Maar het maakt voor mij niet uit, ik speel nog steeds voor Ajax en ben nog steeds heel erg blij hier.”