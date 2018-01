Van Seumeren doet beroep op KNVB: ‘Laat ze nu maar eens ballen tonen’

Het is vooralsnog onzeker waar de toekomst van Samuel Armenteros ligt. FC Utrecht wil de Zweedse spits voor de rest van het seizoen huren van het Italiaanse Benevento, maar doordat Armenteros eerder deze voetbaljaargang al in actie kwam voor twee verschillende clubs, dreigt de overgang op de klippen te lopen. Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren doet zondag een beroep op de KNVB.

Armenteros speelde vlak voor zijn overstap naar de Serie A een duel mee met de beloften van Heracles Almelo. "Wij zijn eruit met Armenteros en met zijn club Benevento, maar er is één probleem: hij heeft op 21 augustus 45 minuten meegedaan in een wedstrijd van Jong Heracles Almelo. Volgens een klein regeltje in het KNVB-reglement is hij dan niet speelgerechtigd voor ons", zegt de beleidsbepaler van de Domstedelingen bij De Tafel van Kees.

Van Seumeren hoopt Armenteros in de komende week alsnog te kunnen verwelkomen bij Utrecht. "De KNVB heeft het voorgelegd bij de FIFA, maar de FIFA vindt dat de KNVB het zelf moet oplossen”, vervolgt hij. "De bal ligt nu dus bij de KNVB, laat ze nu maar eens ballen tonen. Met veel smart wachten wij op een telefoontje."