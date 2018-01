‘Het is toch weer typisch PSV dat je hem nog zo tegen krijgt, zo zonde’

Robin Pröpper bleef zondag gefrustreerd achter na de wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV. De centrale verdediger en zijn teamgenoten leken op weg naar een gelijkspel, maar kregen het deksel in de slotseconde op de neus. Luuk de Jong zorgde voor de 1-2 en de nederlaag was volgens Pröpper allesbehalve nodig.

De mandekker zag Heracles 'een heel goede' tweede helft spelen. Beide ploegen kregen kansen op de volle buit, merkt hij op. "Het is zo ontzettend zuur dat de bal er na zo'n wedstrijd nog in valt in de 93ste minuut", blikt Pröpper terug voor de camera van Voetbal Inside. "Zij spelen in uitwedstrijden altijd met idee van: het komt wel goed. Daardoor krijgen wij de ruimte om te voetballen. Zij loeren op de momenten waarop wij balverlies lijden. En dat gebeurt dan in de 93ste minuut…"

"Het is toch weer typisch PSV dat je hem nog zo tegen krijgt. Zo zonde", baalt de Heraclied. Pröpper heeft wel een verklaring voor de nederlaag. "Een stukje winnaarsmentaliteit, gewoon beseffen wat er moet gebeuren. We hebben zelf de bal met nog tien seconden te spelen. Als je hem zelf houdt of de hoek opzoekt, neem je gewoon een punt mee. Maar als je balverlies lijdt, hebben zij de kwaliteiten om het meteen af te maken."