Watford stelt met Spanjaard al na acht uur nieuwe manager aan

Javi Gracía is de nieuwe manager van Watford. De nummer tien van de Premier League maakt bekend dat de 47-jarige Spanjaard een contract voor anderhalf jaar heeft getekend. Gracía zat sinds zijn ontslag bij Rubin Kazan zonder werk.

Gracía vertrok in mei 2016 naar Rubin, maar werd ruim één jaar later als gevolg van de tegenvallende resultaten ontslagen. Eerder was hij werkzaam bij Málaga, Osasuna, Almería, Kerkyra, Olympiacos Volos, Cádiz, Pontevredra en het tweede elftal van Villarreal. Bij Rubin verdiende hij overigens, naar verluidt, vier miljoen euro per jaar.

Gracía is bij Watford de opvolger van Marco Silva, die eerder op de zondag werd ontslagen. “De club is er nog steeds van overtuigd dat het een juiste beslissing was om Silva aan te stellen als manager. Als er geen ongerechtvaardigde aanbieding was gekomen van een andere Premier League-club, hadden we kunnen bloeien onder zijn leiding. We hebben echter gezien dat de aanbieding heeft geresulteerd in een verlies aan focus en slechtere resultaten, waardoor de toekomst van Watford op de lange termijn in gevaar komt”, zo las het statement.