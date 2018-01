Milan komt ondanks flater Donnarumma met goed gevoel uit winterstop

AC Milan heeft een succesvolle competitiehervatting achter de rug in de Serie A. Het elftal van Gennaro Gattuso kwam zondagavond op achterstand bij laagvlieger Cagliari, maar stelde daarna aan de hand van Franck Kessié toch nog orde op zaken: 1-2. De middenvelder maakte twee doelpunten en bezorgde i Rossoneri zo de drie punten. Gattuso en consorten zijn door de overwinning opgestoomd naar een zevende plaats in de Italiaanse competitie.

Milan beleefde een valse start in Stadio Sant'Elia, waar het in het seizoen 2013/14 voor het laatst een wedstrijd won. Nicolò Barella verzorgde na amper acht minuten de openingstreffer, door vanaf de linkerkant van het veld naar binnen te trekken en de bal vervolgens in de verre hoek achter Gianluigi Donnarumma te schieten. De doelman zag er bij het doelpunt niet goed uit, maar kon dankzij ploeggenoot Kessié toch met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken halverwege.

De middenvelder uit Ivoorkust tekende negen minuten voor rust vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker na een vermeende overtreding van Luca Ceppitelli op Nikola Kalinic en deed niet veel later opnieuw van zich spreken. Na een afgeweken doelpoging van Davide Calabria kwam Kalinic in balbezit in de doelmond van de thuisploeg, waarna de spits oog had voor de meegelopen Kessié. Laatstgenoemde zorgde vervolgens met een beheerst schot van dichtbij voor de 1-2.

Milan kreeg al snel na rust via Giacomo Bonaventura een goede mogelijkheid om zijn voordelige marge te verdubbelen. Het schot van de middenvelder werd echter op spectaculaire wijze uit het doel gehaald door Alessio Cragno. Cagliari moet daardoor blijven hopen op een resultaat en werd tien minuten voor tijd in het zadel geholpen door Ricardo Rodríguez. De linksback van Milan ontving na een overtreding zijn tweede gele kaart van het duel. Het bezoek wist de zege echter toch nog over de streep te trekken, mede doordat ook Barella in de slotfase voor een tweede maal op de bon werd geslingerd.