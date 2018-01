Malacia imponeert opnieuw: ‘Dit is natuurlijk wel wat anders’

Tyrell Malacia maakte in De Klassieker een prima indruk, maar kon niet voorkomen dat Feyenoord een 2-0 nederlaag leed in de Johan Cruijff ArenA. De achttienjarige Malacia vond het mooi om zijn eerste wedstrijd tegen Ajax te spelen, zo vertelde hij na afloop voor de camera van Voetbal Inside.

“Het is een mooie ervaring. In de jeugd speel je veel Klassiekers, maar dit is natuurlijk wel wat anders. Ik denk dat ik het voor mezelf goed heb ingevuld. In de eerste helft hielden we het goed compact. We kregen een hele grote kans”, doelde de verdediger op de kopbal van Steven Berghuis, die knap gepareerd werd door André Onana.

“Na rust kwamen ze er doorheen. De goals vallen snel achter elkaar. Na de rode kaart wordt het natuurlijk heel moeilijk in de ArenA. Het is jammer van het resultaat. We moeten ons nu voorbereiden op de wedstrijd tegen FC Utrecht”, aldus Malacia, die de voorkeur kreeg boven Ridgeciano Haps en zes minuten voor tijd werd vervangen door diezelfde Haps.

Het is nog onduidelijk of Malacia ook tegen FC Utrecht mag starten, maar wat wel zeker is, is dat Robin van Persie niet in de basis zal staan. Giovanni van Bronckhorst zal Dylan Vente opstellen als vervanger van de geschorste Nicolai Jörgensen, zo vertelde hij na afloop: “Nee, Robin zal niet starten FC Utrecht. We hebben Dylan Vente nog. Die heeft het eerder al uitstekend gedaan. Qua spitsen zitten we nu best ruim.'”