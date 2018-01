PSV juicht opnieuw diep in blessuretijd: ‘Heerlijk om het zo te beslissen’

Met een doelpunt diep in blessuretijd tegen Heracles Almelo zorgde Luuk de Jong er zondagavond voor dat PSV de competitie hervatte met een overwinning. De koploper speelde met name een bijzonder matige tweede helft, maar herstelde zijn voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax dankzij de spits toch weer in ere.

Nadat Ajax eerder op de dag met 2-0 had gewonnen van Feyenoord, wist PSV wat het te doen stond tegen Heracles. Het elftal van Phillip Cocu kwam vlak voor rust op voorsprong in het Polman Stadion dankzij een doelpunt van Steven Bergwijn, maar moest halverwege de tweede helft toezien hoe Jeff Hardeveld de thuisploeg vanaf de strafschopstip langszij schoot. De Jong tekende in de absolute slotseconde echter toch nog voor de 1-2, waardoor PSV niet voor het eerst dit seizoen de overwinning in extremis toch nog uit het vuur wist te slepen. "Het is heerlijk om het zo op het laatste moment te beslissen", reageerde de matchwinner voor de camera van FOX Sports.

De Jong is van mening dat PSV de zege verdiende. "We waren vandaag af en toe wel slordig aan de bal, maar we hebben wel heel veel kansen gecreëerd. We moeten er alleen wel voor gaan zorgen dat we hem eerder maken", aldus de spits, die zijn honderdste doelpunt in de Eredivisie maakte. De strafschop die Heracles kreeg na een overtreding van Santiago Arias op Brahim Darri vond De Jong niet onterecht. "Volgens mij haakten de benen elkaar en dan kun je hem geven. Dat had bij Hirving Lozano volgens mij ook gekund, alleen liep hij wel door."