Kuipers legt uit: ‘Het was een overtreding van Hakim Ziyech’

Hakim Ziyech was na afloop van De Klassieker onderwerp van gesprek. De middenvelder speelde een verdienstelijke wedstrijd, maar had in de ogen van sommigen rood moeten krijgen omdat hij Karim El Ahmadi zou hebben nagetrapt.

Op de beelden is te zien hoe de international van Marokko een trappende beweging maakt bij de zijlijn, maar Björn Kuipers besloot de linkspoot daar niet voor te bestraffen: “Het was een overtreding van Ziyech, Feyenoord was in de aanval en dus geef ik voordeel. Ik heb het goed beoordeeld”, aldus de scheidsrechter tegenover FOX Sports.

“Ik zou misschien kunnen fluiten voor een overtreding, maar het is geen discussie of het een rode kaart was”, besluit de 44-jarige arbiter uit Oldenzaal. Mario Been zei in de studio van FOX Sports dat hij het vreemd vond dat Ziyech niet eens een vermaning kreeg van Kuipers.

De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en NEC zag 'geen intentie om de bal te spelen': "Maar ik vond het niet zwaar genoeg om het echt natrappen te noemen. Maar er werd helemaal niks aan gedaan.” De 24-jarige Ziyech speelde tegen Feyenoord overigens zijn 66e wedstrijd voor Ajax. Daarin kwam hij tot 14 doelpunten en 28 assists.