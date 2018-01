Dubbelslag van Braziliaan levert Besiktas belangrijke punten op

Besiktas heeft belangrijke punten gepakt in de strijd om het kampioenschap. De titelverdediger won zondagavond met 1-2 bij Antalyaspor en heeft nu nog ‘maar’ zes punten minder dan koploper Medipol Basaksehir. Anderson Talisca scoorde twee keer en heeft nu zes doelpunten gemaakt in zijn laatste vijf Süper Lig-uitwedstrijden.

Besiktas begon niet best in Antalya, want na acht minuten werd het 1-0 voor de thuisploeg. Charles volleerde binnen na een doorgeschoten voorzet vanaf de linkerflank. De bezoekers hoopten na 24 minuten langszij te komen, maar de scheidsrechter annuleerde die treffer vanwege een vermeende overtreding. Even later werd het wel 1-1: Talisca knalde met links binnen na een prima pass van Atiba Hutchinson. In de slotfase kreeg Ricardo Quaresma nog een goede kans, maar zijn van richting veranderde schot ging naast.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van Antalyaspor: Fabri redde één op één en in de rebound mikte de gastheer tegen de lat. Na 54 minuten liet Besiktas zien hoe wet wél moest: nadat Talisca in eerste instantie nog op de doelman was gestuit, kopte hij op aangeven van Quaresma raak bij de tweede paal. Besiktas trok die voorsprong over de streep. Ryan Babel begon overigens in de basis en werd na 83 minuten vervangen door Jeremain Lens.