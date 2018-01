AS Monaco roept wonderbaarlijke opmars van hekkensluiter een halt toe

Na twee remises heeft AS Monaco de eerste zege van 2018 in de Ligue 1 geboekt. De regerend kampioen won voor eigen publiek met 3-1 van FC Metz. Daarmee werd de wonderbaarlijke opmars van de hekkensluiter een halt toegeroepen. Metz leek anderhalve maand geleden volkomen kansloos in de strijd tegen degradatie, maar pakte elf punten uit de voorgaande vijf wedstrijden. Daarmee verkleinde het de achterstand op nummer negentien Toulouse van vijftien naar vijf punten.

In de slotfase van een bloedeloze eerste helft brak Jorge de ban voor Monaco. Radamel Falcao ontsnapte aan de buitenspel en dook op voor keeper Eiji Kawashima, die de inzet nog keerde maar in de rebound kansloos was na een snoeiharde uithaal van Jorge van afstand. Na rust werd de keeper met rood weggestuurd voor een charge buiten het strafschopgebied op de doorgebroken Adama Diakhaby. Een verdediger werd geslachtofferd om reservedoelman Quentin Beunardeau binnen de lijnen te brengen.

De ingevallen keeper werd zelf nog tweemaal verschalkt. Het indraaiende schot van Rachid Ghezzal vanaf de rechterflank was buiten bereik van Beunardeau: het leer zeilde via de binnenkant van de paal binnen. Vervolgens tikte Rony Lopes ook binnen na een solo van Fabinho. Tussendoor had Ibrahima Niane nog gescoord met een knappe kopbal uit een hoekschop en dus was de eindstand 3-1. Monaco boekte de eerste competitiezege van het kalenderjaar nadert nummer twee Olympique Marseille tot een punt.