Luuk de Jong brengt verlossing voor PSV in absolute slotseconde

PSV heeft op de valreep een overwinning geboekt op Heracles Almelo. De koploper van de Eredivisie stevende af op puntverlies, maar met de laatste actie van de wedstrijd zorgde Luuk de Jong voor de 1-2 met zijn honderdste Eredivisie-doelpunt ooit. Het was een vermakelijke eerste helft waarin beide ploegen de aanval zochten en kansen kregen om het duel naar zich toe te trekken; dat lukte PSV uiteindelijk dus. Het gat met nummer twee Ajax blijft vijf punten bedragen.

Het was een vermakelijke eerste helft, waarin Heracles zich bepaald niet terugtrok. Beide teams zochten de aanval en PSV kwam een paar keer goed weg. Na een halfuur zorgde Kristoffer Peterson voor verreweg het gevaarlijkste moment van de eerste helft: zijn fraaie, indraaiende schot stevende af richting de bovenhoek, maar Jeroen Zoet strekte zich en bracht knap redding. In de eerste paar minuten van de wedstrijd was Heracles ook fel. Dat resulteerde al in een mogelijkheid voor Reuven Niemeijer, die in kansrijke positie niet kon afdrukken.

Er waren nog meer kansen voor PSV in het eerste bedrijf. Zo moest Bram Castro redding brengen op een schot van Steven Bergwijn, een kopbal van Luuk de Jong en een inzet van Hirving Lozano. PSV leek het heft in handen te nemen, nadat Heracles vooral in de eerste minuten fel was. Het schot van Peterson stelde de verhoudingen echter weer op scherp. Heracles zette nog een goede aanval op in de open eerste helft en PSV was nog dreigend via een kopbal van De Jong na een uitstekende voorzet van Joshua Brenet.

De eerste helft leek desondanks doelpuntloos te eindigen, maar in de blessuretijd maakte Bergwijn toch de 0-1. Na een vrije trap van Lozano legde De Jong de bal met het hoofd panklaar neer voor de buitenspeler, die de ruststand bepaalde. De Eindhovenaren begonnen vervolgens scherp aan de tweede helft. Bergwijn liet zich een paar keer zien en ook Santiago Arias stelde Castro op de proef. Halverwege het tweede bedrijf ging het echter mis voor de koploper, toen Heracles een penalty kreeg.

Arias schatte een lange bal van Castro verkeerd in en daar profiteerde Brahim Darri van. De Colombiaan beging daarna een overtreding volgens arbiter Ed Janssen en Jeff Hardeveld benutte de penalty. Heracles beet steeds meer van zich af, maar haalde elf minuten voor tijd opgelucht adem toen de vrijstaande De Jong van dichtbij op Castro kopte. Collega Jeroen Zoet hield PSV aan de overzijde juist op de been met reddingen op grote kansen van Darri en Robin Pröpper. Laatstgenoemde had een vrije kopkans, maar wist die niet te benutten. Het winnende doelpunt kon in de slotfase aan beide kanten vallen en was uiteindelijk voor PSV, via De Jong.