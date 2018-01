Van Bronckhorst: ‘Dan moet je slim zijn, dat heeft hij niet gedaan’

Giovanni van Bronckhorst kon zondag niet voorkomen dat Feyenoord ook de tweede Klassieker van het seizoen verloor van Ajax. De trainer van de Rotterdammers zag wel dat zijn ploeg via Steven Berghuis in de eerste helft een grote kans kregen, maar vond ook dat zijn ploeg in de tweede helft weinig meer in te brengen had.

“Je komt na vijf minuten achter met 1-0, snel erna wordt het 2-0. Dat hebben we niet goed gedaan. We zijn uiteindelijk maar vijftig minuten in de wedstrijd geweest”, analyseerde hij na afloop van het duel bij FOX Sports. “We speelden een goede eerste helft. Ajax kreeg weinig kansen en we hebben het ze erg moeilijk gemaakt. Zelf hebben we nog een heel grote kans gecreëerd. Dat is wel hoe je zo’n wedstrijd moet zien.”

Feyenoord haalde door een rode kaart voor Nicolai Jörgensen niet met elf man het laatste fluitsignaal en Van Bronckhorst was niet tevreden met de manier waarop de Deen zijn tweede geel incasseerde: “Als je al geel hebt, moet je slim zijn. Dat heeft hij niet goed gedaan”, gaat hij verder bij de NOS. Jörgensen zal niet beschikbaar zijn als Feyenoord woensdag tegen FC Utrecht speelt en ook achter de naam van Robin van Persie staat een vraagteken: “We hebben ook Dylan Vente nog.”

Wie Van Bronckhorst wel wist te bekoren was Tyrell Malacia. De jonge linksback speelde een uitstekende wedstrijd tegen David Neres, zo zag zijn trainer ook: “Hij heeft het uitstekend gedaan vandaag. Hij maakt een heel goede ontwikkeling door. Hij was nog jeugdspeler, we hebben hem de kans gegeven die heeft ‘ie gepakt. Hij is hetzelfde type als Ridgeciano Haps. Haps is verder in zijn ontwikkeling, dat heeft met leeftijd en ervaring te maken. Ik ben blij met deze twee spelers”, sluit hij af bij RTV Rijnmond.