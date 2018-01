Dubbelslagen Nacho, Bale en Ronaldo bij zevenklapper Real Madrid

Real Madrid heeft na drie wedstrijden zonder zege weer eens gewonnen in LaLiga. De Koninklijke kwam zondag op achterstand tegen Deportivo La Coruña, maar kwam vervolgens tot ontbranding en won met 7-1. De meest opvallende spelers waren Nacho, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo, die allen goed waren voor twee treffers. Het andere doelpunt kwam van Luka Modric. Dankzij de zege neemt Real Madrid de vierde plek over van Villarreal; de club profiteert bovendien van de misstappen van Atlético Madrid en Valencia.

De thuiswedstrijd tegen laagvlieger Deportivo was op papier een uitgelezen kans voor Real Madrid om uit de neerwaartse spiraal te ontsnappen. Zoals verwacht mocht worden had de thuisploeg het initiatief, maar erg tevreden zal Zinédine Zidane niet zijn geweest over de openingsfase. Nadat Real Madrid in de eerste minuten veel druk zette, groeide Deportivo in de wedstrijd en bleef het zonder al te veel moeite overeind. Sterker nog: halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong.

Arsenal-huurling Lucas Pérez trok vanaf links het strafschopgebied binnen en zette laat voor richting Adrián López; doelman Kiko Casilla kreeg wel een hand tegen de bal, maar bij de tweede paal kon López binnenwerken. Real Madrid voerde de druk vervolgens op en kreeg binnen enkele minuten vijf grote kansen op de gelijkmaker. Twee waren voor Marcelo: een snoeiharde volley scheerde naast en hij trof even later de paal. Tussendoor leverde keeper Rubén Martínez een wereldredding op een kopbal van Cristiano Ronaldo, kopte Borja Borja Mayoral naast en was ook Casemiro niet succesvol.

Het was wachten op de gelijkmaker, die er na een halfuur kwam. Nacho werd in het strafschopgebied bediend door Marcelo, stond vrij en schoof de bal binnen. Het hoogtepunt van de eerste helft moest nog volgen: Bale pikte de bal op na een voorzet van Marcelo, trok naar binnen en krulde fraai raak via de binnenkant van de paal. In de tweede helft had Rubén weer een prachtige redding in huis, ditmaal na een inzet van Casemiro, maar de keeper was kansloos toen Bale na een voorzet van Toni Kroos overtuigend raak kopte. Door een gigantische misser van Mayoral bleef de marge even daarna bij twee goals.

Ronaldo was vrij onzichtbaar in het Santiago Bernabéu, totdat hij een fraaie assist leverde op Modric bij de 4-1. De Portugees vond zijn ploeggenoot met een hakbal, waarna Modric de bal vanaf buiten het strafschopgebied in de rechterhoek plaatste. Voor veel zelfvertrouwen leek het niet te zorgen bij Ronaldo, want even later schoot hij vanaf enkele meters onbegrijpelijk ver naast. Tussendoor was Real Madrid goed weggekomen toen Deportivo twee grote kansen onbenut liet. Dertien minuten voor tijd was het toch raak voor Ronaldo: hij werd niet gedekt en dook op bij de tweede paal om een voorzet van Casemiro te verlengen. Met een fraaie kopbal zette hij Real Madid vervolgens ook op 6-1, al hield hij daar wel een bebloed voorhoofd aan over nadat hij een schoen tegen zijn hoofd kreeg. Nacho bepaalde uit de draai de eindstand.