Müller en Lewandowski voeren Bayern voorbij degradatiekandidaat

Bayern München heeft zondagmiddag, ondanks dat het in eerste instantie op achterstand kwam, geen fout gemaakt tegen Werder Bremen. Thomas Müller en Robert Lewandowski namen beiden twee treffers voor hun rekening en poetsten zo de goal van Jérôme Gondorf en het eigen doelpunt van Niklas Süle weg voor een overtuigende 4-2 overwinning op de huidige nummer zestien van de Bundesliga.

Bayern zag RB Leipzig zaterdag al verliezen van SC Freiburg en wist dat het in een geval van een overwinning zestien punten los zou komen te staan van het achtervolgende trio Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en die Roten Bullen. De eerste kans van het duel was echter voor de bezoekers. Max Kruse mocht na acht minuten inkoppen, maar zag zijn poging vlak lang het doel van Sven Ulreich vliegen.

Kruse was een dik kwartier later wel betrokken bij de openingstreffer van die Grün-Weißen, toen Gondorf een steekpass van de middenvelder op waarde schatte en de bal via Ulreich binnen gleed. Bayern stelde via een knappe goal van Müller voor rust echter nog orde op zaken en nam met nog een klein half uur te gaan via Lewandowski de leiding. De Pool sprong het hoogst bij een corner en kopte hard raak.

Een ongelukkig moment van Niklas Süle dreigde met een kwartier voor tijd echter voor een domper te zorgen: de verdediger kreeg bij een hoekschop een bal tegen zich aan gekopt, waardoor hij de eigen goal op zijn naam kreeg. Lewandowski wierp zich echter een paar minuten later opnieuw op als reddende engel door een voorzet van Müller binnen te koppen. De aangever gooide zeven minuten later het duel definitief in het slot na een knappe bal over de verdediging van James Rodríguez.