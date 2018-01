Ten Hag ziet pijnpunten: ‘Daar zal meer beweging in moeten komen’

Erik ten Hag won zondag als nieuwe trainer van Ajax zijn eerste officiële wedstrijd. De Amsterdammers waren met 2-0 te sterk voor Feyenoord door doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. De oefenmeester geeft in gesprek met FOX Sports toe dat er een kleine last van zijn schouders is gevallen door de overwinning.

Ten Hag zegt van de wedstrijd genoten te hebben. "De manier waarop stemde mij heel tevreden. We hadden heel veel controle, dominantie en maakten geweldige goals. Maar we kunnen beter. We moeten op momenten versnellen en die momenten ook herkennen. Daar hebben we te weinig van geprofiteerd. Daar zal meer beweging in moeten komen."

Ten Hag zegt dat men na rust een aantal dingen heeft veranderd bij Ajax. "Bijvoorbeeld: dat Nico (Tagliafico, red.) meer naar binnen moest spelen zodat Justin (Kluivert, red.) in de een-tegen-een kon komen", vervolgt Ten Hag zijn analyse. "Zo ontstond ook de goal met de prima diepgang van Donny. Dat hebben we gestimuleerd in de rust. Joël (Veltman, red.) moest ook komen en daar kwam de tweede goal uit."

De trainer zegt dat Ajax nog altijd de ambitie heeft om PSV in te halen en landskampioen te worden. Hij zegt dat voor die missie alles moet wijken. "Maar dan moeten we wel heel hard werken en elke dag verbeteren. We moeten veel beter worden om de titel te winnen." Over de komst van Rasmus Nissen Kristensen kan de coach niets zeggen. "Als Ajax iets te melden heeft, komt het via de officiële kanalen naar buiten."