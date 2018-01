‘Het was wel makkelijk gegeven, Veltman deed alsof ik zijn enkel brak’

Feyenoord verloor zondagmiddag de Klassieker met 2-0 van Ajax en de Rotterdammers wisten ook niet met elf man het laatste fluitsignaal te halen. Nicolai Jörgensen kreeg na een klein uur spelen zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Björn Kuipers en baalde na afloop van de wedstrijd van het resultaat en zijn uitsluiting.

“Ik maakte een stomme actie en gaf de scheidsrechter een reden om mij een tweede gele kaart te geven. Het was wel makkelijk gegeven. Joël Veltman deed alsof ik zijn enkel brak”, reageerde hij voor de camera’s van FOX Sports. “Daarvoor moet ik de schuld op me nemen. Je mag de scheidsrechter de kans niet geven daarvoor. Na de rode kaart was het over. Nu moeten we alles maar op de beker zetten.”

Aanvoerder Karim El Ahmadi is het eens met Jörgensen dat Feyenoord prolongatie van de landstitel nu wel uit het hoofd kan zetten: “Het gat is nu wel heel groot... Dit was een cruciale wedstrijd, die we niet naar onze hand hebben kunnen zetten. Dat is jammer. Met tien man is het moeilijk om hier nog een resultaat te halen. Het stond ook al 2-0. Met een man meer is Ajax nog beter, dus het werd moeilijker.”

De middenvelder had in de eerste helft niet het gevoel dat Feyenoord kansloos was en zag dat zijn ploeg via Steven Berghuis voor de rust een grote kans kreeg. André Onana slaagde er echter in om met een geweldige redding zijn doel schoon te houden: “Daar hadden we meer mee moeten doen. Ajax werd in de eerste helft ook niet echt gevaarlijk, na rust kregen ze wel wat kansen.”