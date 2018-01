Prachtig Japans doelpunt tenietgedaan door Azzaoui in vermakelijke pot

Willem II en FC Groningen hebben zondagmiddag de punten moeten delen. De speciale wedstrijd voor trainer Erwin van de Looi, die zijn zoon zag debuteren bij de Trots van het Noorden, leek lange tijd een prooi te worden voor de bezoekers, maar Ismail Azzaoui besloot anders: 1-1. Door het gelijkspel behoudt Groningen een voorsprong van vier punten op de Tilburgers.

Willem II had in de eerste helft veruit het meeste balbezit, maar wist weinig af te dwingen tegen het bezoek. Na een hachelijke openingsfase kreeg Groningen al snel grip op de wedstrijd en dat was mede te danken aan een prachtige uithaal van Ritsu Doan. De Japanner kreeg de bal aangespeeld door Jesper Drost, behield de rust en kon vanaf achttien meter het leer schitterend in de kruising knallen, waarbij doelman Matthijs Branderhorst kansloos was.

De Tilburgers gingen vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar Sergio Padt had weinige moeizame reddingen hoeven te verrichten. Wel had de doelman een katachtige reflex in huis bij een vlammend schot van Konstantinos Tsimikas. Even later was de Griek wederom gevaarlijk en speelde hij Padt zelfs uit, maar Mike te Wierik stond precies op de goede plek om de bal te keren en een doelpunt te voorkomen. Vlak voor de rust had de ploeg van Ernest Faber nog enkele mogelijkheden via onder anderen Lars Veldwijk, maar het bleef 0-1.

Na de onderbreking bleef de ploeg van Van de Looi op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er twintig minuten voor tijd via Azzaoui. De invaller speelde de verdediging van Groningen gemakkelijk uit en schoot de bal knap buiten bereik van Padt tegen de touwen: 1-1. Na de goal leken beide ploegen genoegen te nemen met een remise en gebeurde er weinig meer op het veld.