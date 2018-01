Ajax trekt kleurloze Klassieker binnen drie minuten naar zich toe

Ajax heeft de wedstrijd tegen Feyenoord zondag naar zich toe getrokken. Het team van debuterend trainer Erik ten Hag speelde niet groots voor eigen publiek, maar had genoeg aan een ijzersterke start in de tweede helft. In een tijdsbestek van drie minuten sloeg Ajax een onoverbrugbaar gat: 2-0. Dankzij de zege in een verder kleurloze Klassieker komt Ajax op twee punten van koploper PSV, dat later op de zondag in actie komt. Nummer vijf Feyenoord lijkt nagenoeg uitgeschakeld in de strijd om Champions League-voetbal.

Ten Hag werd de eerste hoofdtrainer die debuteerde in De Klassieker en gaf mededebutant Nicolás Tagliafico een basisplaats. Bij Feyenoord kreeg Jean-Paul Boëtius voorin de voorkeur boven Sam Larsson. Ajax, dat slechts 2 van de voorgaande 29 competitieduels met Feyenoord had verloren, werd als eerste gevaarlijk: Lasse Schöne bediende Hakim Ziyech, wiens afstandsschot weinig problemen opleverde voor Brad Jones. Feyenoord slaagde erin om de ruimtes klein te houden, waardoor Ajax in de openingsfase het balbezit had zonder veel kansen te creëren. Bovendien was de passing bij de thuisploeg onzorgvuldig.

Na het eerste kwartier zorgde Ajax voor wat meer doelgevaar. Frenkie de Jong vond de opgestoomde Tagliafico, die Klaas-Jan Huntelaar aanspeelde bij de eerste paal. De spits werd echter kort gedekt en schoot naast. Even later belandde een kopbal van Matthijs de Ligt op het dak van het doel. Van een offensief was echter geen sprake. Het tempo zakte in en het gedisciplineerde Feyenoord bleef betrekkelijk makkelijk overeind. Pas in de slotfase van de eerste helft kwam de rommelige wedstrijd echt tot leven. Beide ploegen kregen een gigantische kans om de score te openen, maar dat lukte niet.

Uit het niet speelde Boëtius ploeggenoot Steven Berghuis aan met een prachtige lange bal, waarna laatstgenoemde van dichtbij op doel kon koppen. André Onana had een katachtige reflex in huis. Collega Jones verwerkte even later een bal niet goed, waarna Sven van Beek een zeker lijkend doelpunt van Justin Kluivert afwendde. In de openingsfase van de tweede helft ging het alsnog volledig mis voor Feyenoord. In rap tempo liep Ajax uit naar 2-0, dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar. De middenvelder kreeg de bal via Berghuis en dook op voor het doel, waarna hij Jones door de benen speelde: 1-0.

Even daarna verdubbelde Huntelaar de marge met een eenvoudige kopbal na een strakke voorzet van Joël Veltman. Hij maakte zijn tiende Klassieker-doelpunt ooit en passeerde zowel Johan Cruijff als Marco van Basten. Het werd even later nog erger voor Feyenoord, toen Nicolai Jörgensen zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter Björn Kuipers na een stevige tackle op Veltman. Feyenoord moest een half uur lang overleven met tien man. Heel nadrukkelijk ging Ajax desondanks niet op zoek naar het derde doelpunt. Daardoor bleef het bij 2-0; in de blessuretijd moest Onana nog redding brengen op een schot van Sofyan Amrabat. Ajax won voor de derde keer op rij thuis van Feyenoord. Het team van Giovanni van Bronckhorst blijft vijfde staan en bereidt zich voor op de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht van woensdag.