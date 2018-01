Arda Turan schiet Medipol Basaksehir met heerlijke treffer naar ruime zege

Medipol Basaksehir heeft zondagmiddag op eenvoudige wijze gewonnen van Bursaspor en dat deed de Turkse topclub mede dankzij een goal van Arda Turan. De middenvelder, die deze winter overkwam van Barcelona, maakte op bezoek bij Bursaspor de derde goal door vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de kruising te schieten: 0-3.

Arda, die bij de Catalaanse topclub niet aan spelen toekwam en al een half jaar op zoek was naar een andere werkgever, schoot zijn ploeg knap op 0-3, nadat Joseph Attamah al de openingstreffer voor zijn rekening had genomen en Marcio Mossoro namens de bezoekers de voordelige marge al had verdubbeld tegen de middenmoter.

Het was Arda die met een heerlijke treffer voor de laatste goal van de middag tekende. Eljero Elia kon namens de Turkse topclub niet in actie komen, omdat de ex-speler van onder meer Feyenoord en FC Twente kampt met een schouderblessure. Joshua John zat bij de thuisploeg de hele wedstrijd op de bank. Door de winst neemt Medipol de koppositie in de Süper Lig weer over van Fenerbahçe.