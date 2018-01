Advocaat baalt: ‘Ik durf het niet hardop te zeggen, maar het is wel zo’

Dick Advocaat zat zondag voor de tweede keer op de bank bij Sparta Rotterdam en na zijn debuut tegen Vitesse ging ook de derby tegen Excelsior verloren. Een late vrije trap van Anouar Hadouir garandeerde de drie punten voor de Kralingers en Advocaat baalde na afloop van de tweede nederlaag op rij onder zijn bewind.

“Ik durf het niet hardop te zeggen, maar het is wel zo. We hebben wel meer nodig dan een verdediger”, reageert hij bij de NOS op de op dit moment nog lopende zoektocht van Sparta naar versterkingen. “Ik moet oppassen dat ik niet te negatief word. We hebben het zelf weggegeven. Harder werken kun je niet. Maar op een gegeven moment word je op kwaliteit verslagen.”

Advocaat kon zijn ploeg weinig verwijten qua inzet, maar zag dat het op cruciale momenten misging: “Wij moesten en zo was de wedstrijd ook. We probeerden continu de aanval te zoeken, maar geven twee vrije trappen weg. En dan krijg je twee goals tegen, dat kan niet op dit niveau”, gaat de trainer, die momenteel met Sparta hekkensluiter is, verder.

De Spangenaren verwelkomden tot nu toe Dabney dos Santos, Fred Friday en Soufyan Ahannach als nieuwe aanwinsten laatstgenoemde maakte zondag meteen zijn eerste minuten. De huurling van Brighton & Hove Albion zag echter ook dat er achterin nog wel wat bij moet komen: “De goals komen er wel, maar als je het achterin zo gemakkelijk weggeeft... Dan is het dweilen met de kraan open.”