Basisdebuut in Eredivisie smaakt naar meer: ‘Barcelona zou het mooiste zijn’

Nadat hij vorige maand al negen minuten meedeed tegen PSV, maakte Shaquille Pinas zaterdag zijn basisdebuut voor ADO Den Haag in de Eredivisie. De negentienjarige verdediger verving de geblesseerde Wilfried Kanon tegen VVV-Venlo (1-1) en kijkt terug op een 'redelijk goede wedstrijd'. Zijn debuut in de basis smaakt naar meer, erkent Pinas.

In gesprek met Omroep West geeft de voormalig jeugdspeler van onder meer Feyenoord toe dat hij dromen heeft. "Eerst basisspeler worden bij ADO. Daar neem ik de tijd voor, want er lopen goede verdedigers rond hier. Daarna wil ik pas verder kijken", vertelt Pinas, die vorig seizoen vier Jupiler League-duels speelde voor FC Dordrecht. "Ik wil natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen."

"Barcelona zou het mooiste zijn. Je moet je dromen altijd koesteren, je moet er ook hard voor werken", stelt Pinas, die eerst zijn eerste profcontract bij ADO wil ondertekenen. "We zijn wel in gesprek. Ik laat het gewoon over aan de directeur en mijn zaakwaarnemer. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Maar ik hoop dat het wel goedkomt."