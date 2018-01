Van Hooijdonk ziet geen plaats voor ‘kunstschilder’: ‘Ik geloof er niet in’

Pierre van Hooijdonk twijfelt aan de meerwaarde van Robin van Persie voor Feyenoord. De oud-aanvaller zou Van Persie niet in de basis zetten, vertelt hij zondag aan de NOS. Een rol als 'nummer 10' voor RVP ziet Van Hooijdonk zeker niet zitten: hij denkt dat de transfervrij aangetrokken spits dat fysiek niet meer aan kan.

"Ik zie voor hem in de eerste elf niet een plaats waarvan je zegt: 'Daar moet-ie spelen'", stelt Pi-Air voorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord van zondagmiddag. Hij zou het 'heel raar' vinden als Van Persie als nummer 10 gaat spelen. Van Hooijdonk trekt de vergelijking met Dirk Kuyt, die 'fysiek van een totaal ander kaliber is en die bij Fenerbahçe álles speelde'. Zelf van hem werd gezegd dat hij het op '10' niet kon belopen, stipt Van Hooijdonk aan.

"Als we dan nu zeggen dat Van Persie die rol moet gaan invullen, dat hij het wél zou kunnen belopen, daar geloof ik niet in." De oud-Feyenoorder was in het verleden vaak kritisch op Van Persie, met wie hij samenspeelde in De Kuip. In die periode lagen de twee vaak overhoop. "Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat ik een liefhebber ben van de voetballer Van Persie", benadrukt Van Hooijdonk echter. "Een kunstschilder onder de voetballers, het ziet er geweldig uit. Hij laat dingen zien waar ik van kan genieten."