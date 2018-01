Henrikh Mkhitaryan was niet eerste keus Arsène Wenger

West Bromwich Albion wil de aanvalslinie in januari versterken en heeft Troy Deeney op het oog. Watford is bereid om mee te werken aan een vertrek, maar vraagt wel een bedrag van 27 miljoen euro voor de spits. (Daily Mail)

De Londenaren wilden in eerste instantie Luke Shaw, maar daar stemde José Mourinho niet mee in.

Manchester United wil Shaw bovendien een nieuw contract aanbieden, nog voor het einde van het seizoen. Arsenal geeft de moed desondanks niet op en waagt wellicht in de zomermaanden een nieuwe poging. (The Sun)