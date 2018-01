Mertens vindt sleutel voor Napoli tegen defensief ijzersterk Atalanta

Napoli heeft zondagmiddag met pijn en moeite zijn voorsprong op eerste achtervolger Juventus weer hersteld tot vier punten. De koploper van de Serie A had het zwaar tegen een sterk Atalanta en moest tot de 65e minuut wachten op de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Die kans werd ook meteen verzilverd door Dries Mertens, waardoor i Partenopei met een 0-1 overwinning uit Bergamo vertrokken.

Atalanta begon zonder de geschorste Marten de Roon, maar met Hans Hateboer aan de confrontatie met de ploeg van Maurizio Sarri en was lang succesvol in het ontregelen van het aanvalsspel van Napoli. De doorgaans zo offensief ingestelde Campaniërs slaagden er zonder de nog niet helemaal van ziekte herstelde Marek Hamsik nauwelijks in om Mertens in stelling te brengen en ook Lorenzo Insigne kwam in de eerste helft niet in het stuk voor. Na de rust was de eerste goede kans zelfs voor de thuisploeg, toen een schot van Mattia Caldara op het laatste moment kon worden geblokt door een verdediger.

Vijf minuten later moest la Dea toch de openingstreffer incasseren nadat José Callejon Mertens wegstuurde en de Belg hard raak knalde. Pepe Reina moest twintig minuten vol aan de bak toen Bryan Cristante de kans kreeg Atalanta weer langszij te brengen en de doelman wist met een knappe redding zijn doel schoon te houden. Invaller Hamsik dacht zijn ploeg in blessuretijd in veiliger vaarwater te brengen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Juventus krijgt maandagavond tegen Genoa weer de kans om het gat terug te brengen tot één punt.