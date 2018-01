Spectaculaire Rotterdamse derby eindigt in mineur voor Advocaat

Sparta Rotterdam en Excelsior hebben zondagmiddag het publiek vermaakt op Het Kasteel. Waar beide Rotterdamse ploegen in de eerste helft twee keer tot scoren kwamen, werd er in het tweede bedrijf alleen door de bezoekende partij een doelpunt gemaakt: 2-3. Door het verlies blijft de ploeg van Dick Advocaat op de laatste plaats steken, terwijl Excelsior met drie gewonnen punten naar de tiende plek stijgt.

De wedstrijd tussen de twee ploegen had ook een primeur, aangezien er bij de confrontatie al twee keer was gescoord binnen de vijf minuten, een primeur in een Rotterdamse derby. Sparta opende het doelpuntenbal, nadat doelman Theo Zwarthoed er niet goed uit zag bij een corner. De bal caramboleerde vervolgens via verdediger Milan Massop in het eigen doel: 1-0. Twee minuten later lag het leer echter alweer aan de andere kant van het veld in het net door een goal van Ali Messaoud.

Het was Hachim Faik die de bal via een vrije trap op het aluminium deed belandden, waarna de rebound een prooi was voor de aanvallende middenvelder. Na de enerverende openingsfase kwam de wedstrijd in rustiger vaarwater terecht, maar vlak voor de onderbreking vielen er wederom twee goals vlak achter elkaar. Scheidsrechter Pol van Boekel wees naar de stip, omdat Massop volgens de arbiter een overtreding beging op Julian Chabot. Loris Brogno bleef koel en zette zijn team op voorsprong: 2-1. Excelsior wist voor het rustsignaal echter weer langszij te komen en wederom was het Messaoud die de bezoekers kon laten juichen door het leer in de verre hoek achter Roy Kortsmit te knallen.

Na de pauze viel er minder te beleven op Het Kasteel, waarbij de ploegen in evenwicht waren. Sparta, met aanwinst Soufyan Ahannach in de basis, leek het meeste aanspraak te maken op de winst, met kansen voor onder anderen Fred Friday, maar de mannen van Advocaat moesten uiteindelijk zelf een tegentreffer incasseren. Invaller Anouar Hadouir mocht vanaf de rand van het strafschopgebied aanleggen en schoot zijn vrije trap op prachtige wijze achter Kortsmit, waardoor Excelsior met de drie punten huiswaarts kon keren.