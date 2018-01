El Ahmadi: ‘De laatste jaren tegen Ajax waren wij vaak de betere’

Zondagmiddag moet Feyenoord een goede uitslag zien te behalen tegen Ajax om zicht te blijven houden op een acceptabele eindklassering in de Eredivisie. Karim El Ahmadi weet dat de Rotterdammers in het onderlinge treffen met de aartsrivaal vaak het onderspit moeten delven, maar heeft vertrouwen dat Feyenoord dit keer wel gaat winnen in de Klassieker.

Feyenoord won in 2005 voor het laatst een uitwedstrijd van Ajax en van de laatste 23 competitieduels met de Amsterdammers won de regerend landskampioen er maar één. "De cijfers zijn slecht, maar als je ons hebt gezien tegen Ajax de laatste jaren, dan waren wij vaak de betere van de twee. Telkens was het een gelijkspel of verloren we. Het wordt tijd dat we aan de goede kant staan."

El Ahmadi, die in 2008 zijn eerste Klassieker beleefde, vindt dat het krachtsverschil tussen de twee topclubs een stuk minder groot is dan voorheen. "De laatste drie, vier jaar zijn we aan elkaar gewaagd. Dat is voor ons het belangrijkste. Hopelijk pakken we drie punten", besluit de 32-jarige aanvoerder van Feyenoord in gesprek met de NOS.