Depay: ‘We leven in een wereld waar mensen denken het beter te weten’

Memphis Depay kreeg aan het begin van het seizoen flink wat kritiek te verwerken van de supporters van Olympique Lyon en is er na een aantal maanden nog niet in geslaagd om zijn absolute topvorm te benaderen. De Oranje-international probeert zich echter niet te veel af te laten leiden door zaken die naast het voetbal spelen.

“Wat ik ervan geleerd heb? Dat we in een wereld leven waar mensen denken dat ze dingen beter weten dan jij. Ik ben niet tevreden met mijn statistieken want ik weet dat het veel beter kan. Ja, ik werd inderdaad gewisseld, maar ik heb eerder moeilijke momenten gekend in mijn leven en dat heeft geen invloed gehad”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club.

“Het is makkelijk om iemand te bekritiseren, maar ik ben altijd doorgegaan. Ik werd gewisseld en daarna zou ik mijn houding of speelstijl hebben veranderd. Er was veel te doen rond mijn komst en ik probeer zo goed als ik kan antwoord te geven. Wat er ook gebeurt, ik heb respect voor de beslissingen van de trainer. Ik probeer mijn werk te doen, daarom ben ik naar Lyon gekomen. Ik breng offensieve kwaliteiten met me mee, ik wil graag aanvallen en het team helpen, ik maak doelpunten.”

Depay baarde eerder opzien door een doelpunt te vieren met zijn vingers in zijn oren: “Het is meer dan een respons op kritiek. Het is niet dat ik niet luister naar wat andere mensen zeggen. Als iemand iets interessants zegt, zal ik de eerste zijn om ernaar te luisteren. Het is meer een manier om te zeggen dat ik in mijn eigen bubbel zit. Als je goed kijkt, zie je dat ik mijn armen richting de hemel hef. Ik lees de bijbel en ik luister naar God, aan wie ik heb te danken dat ik profvoetballer ben geworden. Als ik luister naar alles wat er gezegd wordt, zal ik veranderen en dat wil ik niet.”