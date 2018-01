‘Ten Hag is altijd gek van hem geweest, ik hoop dat Ajax niet op de deur klopt’

Zakaria Labyad is na een teleurstellende periode bij Sporting Portugal weer helemaal opgebloeid bij FC Utrecht en de spelmaker kan de Domstedelingen mogelijk verlaten voor een stap hogerop. Labyad wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Ajax, zo merkt ook FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren.

Labyad zou in Amsterdam herenigd worden met Erik ten Hag, die onlangs ook de weg van FC Utrecht naar Ajax aflegde: “Ten Hag is altijd gek geweest van Labyad. Ik hoop dat Ajax niet op de deur klopt. Geld maakt mij wel uit, maar ik zou niet weten hoeveel hij kost”, vertelt Van Seumeren bij De Tafel van Kees op FOX Sports.

Van Seumeren zag Ten Hag naar Ajax vertrekken om Marcel Keizer op te volgen: “Wakker gelegen heb ik niet van zijn vertrek. Ik vind Erik een geweldige trainer en we zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Ik ga niet over bedragen praten, maar ik ben er in ieder geval tevreden over. Erik is een man van topsport, uiteindelijk hebben de spelers heel veel respect voor ‘m gekregen.”