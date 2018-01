Watford neemt afscheid van manager ‘door aanbieding van andere PL-club’

Marco Silva is niet langer de manager van Watford, zo maken the Hornets zondagochtend via officiële kanalen bekend. Het ontslag van de Portugees kan op zijn minst opmerkelijk worden genoemd, want Watford presteert dit seizoen uitstekend en bezet momenteel de tiende plaats. Volgens de club heeft de interesse van een ‘andere Premier League-club’ de focus echter weggenomen.

Het is geen geheim dat Everton Silva erg graag over had willen nemen van Watford als de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. The Hornets lieten de Portugees echter niet gaan, maar sinds de aanbieding van Everton is het volgens de clubleiding bergafwaarts gegaan met de goede resultaten. “Het is een moeilijke beslissing en eentje die niet zomaar genomen is”, valt te lezen in een statement op de website van Watford, de werkgever van Daryl Janmaat en Marvin Zeegelaar.

“De club is er nog steeds van overtuigd dat het een juiste beslissing was om Silva aan te stellen als manager. Als er geen ongerechtvaardige aanbieding was gekomen van een andere Premier League-club, hadden we kunnen bloeien onder zijn leiding”, vervolgt Watford in het statement. “We hebben echter gezien dat de aanbieding heeft geresulteerd in een verlies aan focus en slechtere resultaten, waardoor de toekomst van Watford op de lange termijn in gevaar komt.”

“Voor de veiligheid en het succes van deze club hebben we nu deze beslissing genomen. Er zal verder geen commentaar worden gegeven op deze beslissing”, besluit de clubleiding. Silva werkte sinds afgelopen zomer op Vicarage Road, nadat hij over was gekomen van het gedegradeerde Hull City. Eerder werkte de Portugees voor Olympiacos, Sporting Portugal en Estoril.