Beenbreuk leidt tot tranen bij tegenstander: ‘Had zelfs liever niet gescoord’

Everton hield zaterdag dankzij een assist van nieuwkomer Theo Walcott en de daaropvolgende goal van Oumar Niasse een punt over aan het treffen met West Bromwich Albion, maar de aandacht op Goodison Park ging na afloop van het duel uit naar James McCarthy. De middenvelder brak in een duel met Salomón Rondón zijn been en zijn opponent was na afloop ontdaan.

“Ik ben er kapot van, ik heb enorm medelijden met James. Rivaliteit wordt snel vergeten als een collega zo ongelukkig geblesseerd raakt”, liet Rondón weten via de officiële kanalen van the Baggies. “Zelfs als er een doelpunt uit de actie was voortgekomen, had ik liever niet gescoord als dat zou betekenen dat een tegenstander zo’n verschrikkelijke blessure kon ontlopen. Ik wens James een snel herstel en hoop hem spoedig weer op het veld te zien.”

Sam Allardyce kwam na het duel met het nieuws dat McCarthy maanden is uitgeschakeld: “Het gaat om zijn scheenbeen en kuitbeen en het is ook een gecompliceerde breuk. Het is dus vreselijk voor James. Hij zal pas volgend seizoen weer beschikbaar zijn, een enorme tegenslag. Hij kampte dit seizoen al met een aantal kleinere blessures en we hadden het gevoel dat hij daar overheen was. Hij werd fitter en raakte weer in vorm en dan gebeurt nu dit. Hij heeft helaas lang nodig om te herstellen.”