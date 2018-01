Hamburger SV neemt na nederlaag afscheid van twaalfde trainer in acht jaar

Hamburger SV verloor zaterdagmiddag in eigen huis met 0-2 van mededegradatiekandidaat 1. FC Köln en die domper is trainer Markus Gisdol een dag later fataal geworden. Die Rothosen melden zondagochtend via de officiële kanalen dat de samenwerking met de 48-jarige Duitser per direct is beëindigd.

Als een verrassing komt het ontslag van de voormalige middenvelder van onder meer SC Geislingen en SpVgg Au/Iller niet aangezien er in de Duitse pers al druk gespeculeerd werd over het einde van Gisdol in Hamburg. De ploeg van Rick van Drongelen staat momenteel op de een na laatste positie in de Bundesliga en ziet Köln door de overwinning van zaterdag tot op drie punten naderen.

“Een voortijdig vertrek van de trainer is over het algemeen niet gewild, maar we geloven dat nieuwe impulsen dringend nodig zijn om degradatie te ontlopen”, laat bestuursvoorzitter Heribert Bruchhagen weten in een verklaring. Gisdol had sinds september 2016 de leiding bij HSV en is alweer de twaalfde coach die sinds 2010 de laan is uitgestuurd in het Volksparkstadion. Welke trainer moet proberen om HSV, de enige Duitse club die nooit degradeerde, dit seizoen in de Bundesliga te houden is nog niet duidelijk.