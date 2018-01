‘Ik ben benieuwd of Ten Hag dat ook bij Ajax voor elkaar kan krijgen’

Sinds afgelopen zomer staat Urby Emanuelson onder contract bij FC Utrecht en in zijn eerste zes maanden in de Domstad werkte hij samen met trainer Erik ten Hag. De oefenmeester werd onlangs weggekaapt door Ajax en is momenteel vervangen door Jean-Paul de Jong. Emanuelson is benieuwd hoe Ten Hag het in Amsterdam zal gaan doen.

“Bij FC Utrecht heeft hij het heel goed gedaan, met spelers die wisten wat ze moesten doen. Ik ben benieuwd of Ten Hag dat ook bij Ajax voor elkaar kan krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de trainer daar goed werk kan leveren en dat de spelers met hem weg zullen lopen”, zegt Emanuelson in gesprek met ELFVoetbal. Hij kijkt positief terug op de maanden waarin hij met Ten Hag werkte. “Over hoe hij zich laat gelden in de groep, hoe hij met spelers omgaat, zijn speelwijze en zijn tactische inzicht. Het is een trainer die heel ver kan komen.”

Volgens Emanuelson profiteert De Jong nu van de goede basis die Ten Hag heeft gelegd. “Aan die basis probeert de trainer zijn eigen sausje toe te voegen. We zijn met een aantal dingen bezig vanuit zijn visie om dat te bewerkstelligen. Het is logisch dat dat er nu nog niet in zit. Dat proberen we er langzamerhand in te brengen”, stelt de zeventienvoudig Oranje-international, wiens contract in Utrecht komende zomer afloopt. Emanuelson geeft aan dat hij het naar zijn zin heeft in de Domstad en dat hij in de komende periode om de tafel gaat met de club om te praten over de toekomst.

“We hebben vanaf het begin hele goede gesprekken gevoerd en de club weet wat ik wil. Ik heb ook altijd aangegeven dat ik niet weg hoef. Een leuk avontuur in het buitenland zal altijd een optie blijven, maar het is niet dat ik daarnaar op zoek ben. Of dat ik nu speel, om een transfer te maken. Ik ben niet meer zo van het plannen en ik laat het op me af komen”, besluit Emanuelson, die na zijn vertrek bij Ajax in het buitenland voor AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday speelde.