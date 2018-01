‘Stijl van Ajax is perfect voor hem, bij Feyenoord ligt focus op verdedigen’

Leonardo droeg het tenue van zowel Feyenoord als Ajax, maar zal zondagmiddag niet voor de buis zitten als de twee aartsrivalen het tegen elkaar opnemen in de eerste Klassieker van 2018. De 34-jarige Braziliaan, die voor het laatst onder contract stond bij FC Eindhoven, geeft er de voorkeur aan om wedstrijden van zijn oude ploegen niet meer te volgen.

“Ik ben heel gevoelig met die dingen. Dan ga ik denken aan vroeger. Waarom is alles zo gelopen? Waarom heb ik dat niet meer? Ik accepteer het, maar daarom kijk ik liever niet meer naar wedstrijden. Dan word ik een beetje verdrietig…”, vertelt hij op de officiële website van de Amsterdammers. Leonardo doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en kwam in 2007 na een jaar NAC Breda bij Ajax terecht.

Een gesprek met Henk ten Cate liet hem toen Ajax boven het PSV van Ronald Koeman verkiezen. Ook de speelstijl van de huidige nummer twee van de Eredivisie sprak hem aan: “Ajax is een beetje Braziliaans. Ze hebben een duidelijke filosofie en houden van aanvallen en mooi voetbal. Dat is ook mijn stijl. Ik wil lekker voetballen en het publiek vermaken.” De Braziliaan geniet van de Zuid-Amerikaanse invloeden bij Ajax en is onder de indruk van landgenoot David Neres, van wie Leonardo verwacht dat hij Feyenoord een moeilijke middag gaat bezorgen.

“Neres moet honger hebben en vechten, want de stijl van Ajax is perfect voor hem. Die is anders dan bij Feyenoord. Daar ligt focus meer op verdedigen. Ajax gaat vol op de aanval.” Het antwoord op de vraag wie er gaat winnen in de Johan Cruijff ArenA is volgens Leonardo duidelijk: “Ajax wint altijd thuis. Zij spelen daarnaast enorm aanvallend voetbal. Sorry voor Feyenoord, maar zij kunnen niet verdedigen. Dat gaat problemen opleveren.”