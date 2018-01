ADO hoopt op smaakmaker: ‘Zou liegen als ik zeg dat er niets kan gebeuren'

Abdenasser El Khayati maakte in de eerste seizoenshelft veel indruk bij ADO Den Haag. Daardoor is er op dit moment de nodige belangstelling voor de aanvallende middenvelder, die overigens niet zo snel uit de Hofstad zal vertrekken. Stiekem houdt hij nog rekening met een plekje in de WK-selectie van Marokko en om daarvoor in aanmerking te komen, moet hij wekelijks aan spelen toekomen.

“Daar houd ik wel rekening mee. Dus als er een club langskomt die veel groter en mooier is dan ADO betekent het niet dat ik dat direct doe”, zegt El Khayati in gesprek met Voetbal International. Naar eigen zeggen is hij momenteel niet bezig met de transferwindow. “Ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik gewoon lekker wil voetballen, dat het januari of november is maakt me niet zoveel uit. Maar ik zou liegen als ik zeg dat er niets kan gebeuren.”

Met ADO Den Haag bleef El Khayati zaterdagavond steken op een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo. “Deze doet echt pijn. We hadden voor ons gevoel heel lang controle, zonder dat we veel creëerden. VVV stond verdedigend goed, dat wisten we ook. Er was voor mij ook weinig ruimte om aan de bal te komen, alleen als ik me ver liet uitzakken. Dat deden ze goed”, zegt de aanvallende middenvelder, die dit seizoen reeds goed was voor zes doelpunten en vijf assists.