Huntelaar: ‘Het is hier zeker niet zo slecht als mensen weleens denken’

Eerder dit seizoen opende Klaas-Jan Huntelaar de score in de Klassieker in Rotterdam. Ajax won uiteindelijk met 1-4 van aartsrivaal en de spits maakte zijn negende doelpunt in zijn achtste Klassieker. Zondagmiddag speelt Huntelaar voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Ajax in Amsterdam tegen Feyenoord en dat is een wedstrijd waar hij naar uitkijkt.

“Dit zijn de wedstrijden waarvoor je voetballer bent”, zegt Huntelaar in gesprek met de NOS. Hij ontregelde tijdens het duel in Rotterdam de defensie van Feyenoord. “Dat hoort erbij. Soms krijg je een tikje en soms deel je er eentje uit.” Na bijna acht jaar in het buitenland keerde de 34-jarige spits afgelopen zomer terug in de Eredivisie, nadat hij voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 speelde.

“Het is een andere competitie dan Duitsland, daar is het meer op lopen gericht. In Nederland gaat het meer om techniek en combinatievoetbal, in Duitsland weer wat meer op de omschakeling”, zegt de 76-voudig international over de verschillen tussen de Bundesliga en de Eredivisie. Hij constateert wel dat er iets veranderd is in het Nederlandse voetbal. “Al is men hier ook iets meer op de omschakeling en verdedigender gaan spelen. De lagere teams spelen echt op resultaat, met veel mensen achter de bal. “

“Je ziet wel dat hier meer jonge spelers spelen dan in Duitsland, maar dat heeft met geld te maken. Het is hier zeker niet zo slecht als mensen weleens denken”, vervolgt Huntelaar, die de Eredivisie geen ‘Mickey Mouse-competitie’ wil noemen. “Natuurlijk is de Eredivisie geen Bundesliga, maar het is nou ook weer niet zoveel minder. Bovendien heeft Ajax vorig jaar de finale van de Europa League gehaald, dat lukt niet zomaar.”