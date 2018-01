Arsenal deelt Aubameyang fors jaarsalaris uit

Met een bedrag van 3,7 miljoen euro probeert Stoke City Jack Harrison los te weken bij New York City FC. De Amerikaanse club zou er open voor staan om de Engelse middenvelder voor de juiste prijs van de hand te doen. (Goal)

Malcom wordt momenteel begeerd door Arsenal en Tottenham Hotspur en droomt naar eigen zeggen van spelen in de Premier League. Girondins de Bordeaux laat hem in januari echter nog niet vertrekken. (Diverse Franse media)

De spits gaat, als de clubs er ook uitkomen, tien miljoen euro per seizoen verdienen, tot de zomer van 2021.

(the Guardian)

Florian Thauvin zou zich in de kijker gespeeld hebben bij Atlético Madrid en Bayern München. De Fransman zegt echter niet bezig te zijn met de transferwindow en is naar eigen zeggen gelukkig bij Olympique Marseille. (Canal+)