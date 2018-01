‘Pogba vraagt clubleiding om salarisverhoging na berichten over Sánchez’

Het lijkt er sterk op dat Alexis Sánchez op korte termijn speler van Manchester United zal zijn. De Chileense aanvaller leek Arsenal aanvankelijk te gaan verruilen voor Manchester City, maar mede met een astronomisch salaris wisten the Red Devils hem naar Old Trafford te lokken. Sánchez lijkt de bestbetaalde speler van de Premier League te worden en dat zorgt voor onrust in de selectie van Manchester United.

Naar verluidt gaat Sánchez bij Manchester United een weeksalaris van minstens 453.000 euro verdienen, wat fors meer is dan de huidige grootverdieners van de club. Paul Pogba (328.000 per week) en Romelu Lukaku (283.000 per week) hebben op dit moment het beste salaris bij Manchester United en zijn daarmee de bestbetaalde spelers van de Premier League. De komst van Sánchez zou daar echter verandering in brengen.

Volgens de Daily Mirror heeft een deel van de spelers naar aanleiding van de naderende komst van Sánchez gevraagd om salarisverhoging. Onder hen is dus ook Pogba, wiens zaakwaarnemer Mino Raiola al aan de clubleiding van Manchester United zou hebben laten weten dat zijn salaris niet langer acceptabel is als the Red Devils bereid zijn om dusdanig veel te betalen aan Sánchez. De komst van de Chileen zou binnen 48 uur afgerond moeten worden.