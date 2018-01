‘Er zal Sánchez gevraagd worden om zijn aanvallende spel te temperen, zonde’

De naderende transfer van Alexis Sánchez naar Manchester United houdt Engeland al dagen zijn zijn greep. De Chileense aanvaller leek Arsenal lange tijd te gaan verruilen voor Manchester City, maar lijkt nu toch voor de stadgenoot te gaan kiezen. Michael Owen kan moeilijk begrijpen dat Sánchez Manchester United verkiest boven the Citizens.

“Natuurlijk wil je als voetballer zoveel mogelijk verdienen, maar als aanvaller ben ik verrast dat hij José Mourinho boven Josep Guardiola verkiest. Gezien zijn prijzenkast is Mourinho zonder twijfel een geweldige trainer”, schrijft Owen in zijn column in de Daily Mail. “Ik neem Sánchez niet kwalijk dat hij voor, laten we zeggen, 450.000 euro per week kiest. Hij is gewoon een voetballer die leeft van zijn marktwaarde, maar United kan nooit zijn eerste keuze geweest zijn.”

“Er zal gevraagd worden om zijn aanvallende spel te temperen. Dat is zonde, zeker als je dat vergelijkt met de tijd van Sánchez bij Barcelona of het spel van Arsenal onder Wenger. Afgelopen seizoen stelde Manchester United in aanvallend opzicht enorm teleur”, vervolgt de oud-spits van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United. “Dit seizoen is iets beter, maar met de middelen die zij hebben is het onmogelijk om niet op de top vier te eindigen, maar ze krijgen niet veel mensen op de banken met hun spel.”

“In mijn ogen is het voetbal veranderd sinds Guardiola het in 2008 overnam bij Barcelona. Iedereen realiseerde dat aanvallend en dominant voetbal het beste is”, stelt Owen. “Hij heeft de blauwdruk van het voetbal veranderd en de verwachtingen bij fans en eigenaren omhoog gebracht. Ik weet niet zeker of Mourinho ervoor openstaat om dit voetbal te omarmen, zoals bijvoorbeeld Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino doen.”

“Misschien zou ik als verdediger sneller voor Mourinho kiezen. Sánchez moet zich bij United aanpassen. Ik vind niet dat een club als United dit soort voetbal moet spelen. Mourinho kan nu in ieder geval niet meer klagen dat Manchester City alle spelers wegkoopt. Deze clubs zitten samen met clubs als Barcelona, Real Madrid en Paris Saint-Germain op hun eigen financiële niveau. Mourinho heeft nu zoveel aanvallende opties, maar Klopp heeft vorige week laten zien hoe je Manchester City kan verslaan. Nu heeft Mourinho de spelers, maar heeft hij ook de visie?”, besluit Owen.