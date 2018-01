Roda JC gaat forse rekening naar FC Twente sturen: ‘Een dure grap’

Roda JC Kerkrade gaat een schadeclaim indienen bij FC Twente vanwege de beschadiging van het kunstgras. De Eredivisie-wedstrijd, die in 1-1 eindigde, werd zaterdagavond een minuut stilgelegd, nadat supporters van Twente vuurwerk op het veld hadden gegooid.

De supporters hadden vlak voor de wedstrijd een aantal fakkels aangestoken in het uitvak. Meerdere fakkels werden op het kunstgras gegooid, dat vervolgens vlam vatte. Arbiter Reinold Wiedemeijer legde de wedstrijd, die nog geen minuut aan de gang was, meteen stil. Nadat de vlammen gedoofd waren, werd de wedstrijd weer hervat.

Het vuurwerk liet zijn sporen echter zichtbaar na. "Dit is een dure grap", zegt directeur Wim Collard in gesprek met de Limburger. "We moeten delen van het kunstgras gaan vervangen." In het uitvak zaten bijna achthonderd fans van Twente.

Door eerdere ongeregeldheden en vuurwerk tijdens de uitwedstrijd tegen PSV van vorig seizoen, is ook de kans op een uitduel zonder publiek groot voor FC Twente. Destijds kreeg de Enschedese club een boete van 12.500 euro én een voorwaardelijke straf van het spelen van een uitduel zonder publiek.