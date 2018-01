‘Manchester City wacht formeel bod van 56 miljoen euro op Braziliaan af’

Manchester City probeert de komst van Fred zo spoedig mogelijk af te ronden, zo schrijven Britse media zondag. De koploper van de Premier League is in afwachting van een formeel bod van 56 miljoen euro op de middenvelder. Werkgever Shakhtar Donetsk wil Fred niet kwijt met oog op de knock out-fase van de Champions League, maar Manchester City is sowieso uit op een zomerse deal.

Het feit dat een overgang van Bernard naar China mislukte, kan in het voordeel van Manchester City werken. De Oekraïense club kan de inkomsten goed gebruiken, zeker nu men om veiligheidsredenen overweegt om van stadion te veranderen. Manager Josep Guardiola ziet in Fred, een defensieve middenvelder van 24 jaar, de uiteindelijke opvolger van Fernandinho. De Braziliaan speelde dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tweemaal tegen de Engelsen.

Fred geniet de voorkeur boven Jean-Michel Seri van OGC Nice en Boubakary Soumare, een veelbelovend tienertalent van Lille. Manchester City wil de komst van de Braziliaan zo snel mogelijk afronden, daar tal van Premier League-clubs ook interesse hebben. Fernandinho, 32 jaar, ondertekende afgelopen week een nieuw contract voor twee jaar, terwijl Yaya Touré aan zijn laatste maanden in het Etihad Stadium bezig is.

Manchester City is daarnaast al enkele dagen in gesprek met West Bromwich Albion over een eventuele transfer van Jonny Evans. De verdediger was afgelopen zomer al in beeld in Manchester, maar de transfer ging uiteindelijk niet door omdat Eliaquim Mangala niet vertrok. Laatstgenoemde zal deze maand evenmin vertrekken, ook als Evans komt, daar Guardiola een stand-in voor de blessuregevoelige Vincent Kompany wil hebben.