‘Ze bleven mijn naam scanderen, mijn liefde voor de club is groot’

Romeo Castelen maakte zaterdagavond zijn rentree in de Eredivisie. De aanvaller van VVV-Venlo viel in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1) een kwartier voor het einde in. Castelen is voormalig werkgever ADO en zijn supporters dankbaar voor de warme ontvangst. "Als je zo wordt ontvangen, dan is het heerlijk thuiskomen."

"Ik had nog niet in dit stadion gespeeld. Dan is het toch afwachten, maar je ziet de liefde voor de club en ook wat ze naar mij uitstralen. Ze bleven mijn naam scanderen", vertelde Castelen, die zijn profloopbaan bij de Haagse club startte, in gesprek met de NOS. "Mijn liefde voor de club is groot."

De invalbeurt van Castelen, 34 jaar, smaakte naar meer. "Ik voel me goed en ben fit. Nu moet ik alleen nog wat wedstrijdritme opdoen. Mijn laatste wedstrijd was eind november, nu is het een kwestie van minuten maken en sterker worden."