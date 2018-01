Transfersoap nadert einde: Mkhitaryan gaat akkoord en dineert met Raiola

Aan de transfersoap rondom Alexis Sánchez lijkt spoedig een einde te komen. Henrikh Mkhitaryan is namelijk akkoord met een overgang naar Arsenal, zo verzekert onder meer de BBC, en zodoende lijkt niets meer een overgang van Sánchez naar Manchester United in de weg te staan. De ruil vindt plaats met gesloten beurzen, zo klinkt het, al claimt de Daily Mail dat United nog eens 22,5 miljoen euro voor de komst van de ex-speler van Udinese en Barcelona moet betalen.

Volgens de laatste berichten ondergaat Mkhitaryan, die op Old Trafford nog een contract tot medio 2020 heeft, in de komende 48 uur een medische keuring in Londen. De Armeens international werd zaterdagavond al gesignaleerd bij een hotel in het centrum van de metropool, op weg naar een diner met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. Arsenal speelt woensdag in de EFL Cup tegen Chelsea, maar de verwachting is dat de spelmaker dinsdag over een week tegen Swansea City zijn debuut kan maken.

De verwachting is dat de clubs uiterlijk maandagavond met de transfers naar buiten zullen treden. Sánchez kwam eerder al tot een vergelijk met Manchester United en was alleen nog in afwachting van het ja-woord van Mkhitaryan wat betreft een overstap naar de Londenaren. Geen van beide spelers kwam zaterdag in actie. Zonder inbreng van de 28-jarige Armeen zegevierde United met 0-1 over Burnley, terwijl Arsenal de een jaar oudere Chileen niet nodig had om Crystal Palace met 4-1 te verslaan.

Manchester United versloeg Arsenal medio 2016 in de strijd om de handtekening van Mkhitaryan, die voor 42 miljoen euro van Borussia Dortmund overkwam. Hij kwam tot 63 duels en 13 treffers als Mancunian. Sánchez maakte twee jaar eerder de overstap naar Engeland, voor een bedrag van veertig miljoen euro. De Chileen, die een aflopend contract met Arsenal heeft, was goed voor 80 treffers in 166 wedstrijden.

Waar Mkhitaryan waarschijnlijk gaat inleveren qua salaris in het Emirates Stadium , krijgt Sánchez op Old Trafford juist naar verluidt een forse financiële vergoeding. Alhoewel de bedragen variëren, gaan de media ervan uit dat de aanvaller de absolute grootverdiener zal worden en jaarlijks zestien miljoen euro netto zal toucheren. Dat komt neer op iets meer dan drie ton per week, na aftrek van belastingen.