Dumfries reageert luchtig: ‘Het is ook moeilijk om naast mijn ballen te grijpen’

Denzel Dumfries was zaterdagavond tegen Vitesse (1-1) de man die de klappen moest opvangen. De verdediger van scHeerenveen kreeg in de eerste helft een elleboogstoot van Tim Matavz en werd na rust door Matt Miazga in zijn kruis gegrepen.

"Het is niet aan mij om te oordelen wat er gebeurd is. Dat laat ik aan de KNVB", zei Dumfries bij FOX Sports over de elleboogstoot van Matavz. Volgens de verdediger van Heerenveen had hij voorafgaand aan dat incident geen contact gehad met de spits van Vitesse. Henk Fraser hield Matavz bewust voor de camera weg. "Dat heb ik zeker bepaald", erkende de oefenmeester van de Arnhemmers.

"De beelden zijn voor de experts om te beoordelen en ik wil mijn spelers hiervan weghouden. Want ik kan iets doms zeggen in een impulsieve bui, dus dan geldt dat ook voor mijn spelers." Fraser werd na afloop geconfronteerd met de beelden. "Ik ken mijn spelers als mensen die dit niet doen, maar als je dit ziet, dan denk ik dat je weinig steun van mij nodig hebt om dit te kunnen beoordelen. Dit kan iedereen zelf wel beoordelen."

Op de pijnlijke kneep van Miazga reageerde Dumfries luchtig. "Tsja, hij grijpt me duidelijk bij de ballen", analyseerde de verdediger de beelden. "Maar het is ook moeilijk om daarnaast te grijpen." Volgens de verdediger was het een wedstrijd met harde duels. "We klapten er allebei op. Daar horen dingen bij en soms gaan die over het randje."

Dumfries erkende dat Vitesse de betere kansen had. "Uiteindelijk mogen wij tevreden zijn met een punt." Vitesse kwam na een kwartier op 1-0 door een eigen doelpunt van Daniel Höegh. Uit het niets maakte Heerenveen gelijk. Pelle van Amersfoort verschalkte de uitgekomen Remko Pasveer met een heerlijke bal.