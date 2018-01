Heerenveen slaat voorstel uit Rotterdam af: ‘We hebben iedereen hard nodig’

Lucas Woudenberg blijft aan sc Heerenveen verbonden. Sparta Rotterdam wilde de verdediger graag op huurbasis overnemen, voor de rest van het seizoen, maar stuitte op het verzet van de Friese club.

"Sparta heeft zich gemeld, maar voor ons is verhuur geen optie", benadrukt technisch directeur Gerry Hamstra in gesprek met Voetbal International. We hebben iedereen hard nodig in de tweede seizoenshelft."

Woudenberg kwam afgelopen zomer over van Feyenoord. De 23-jarige linksback had in september en oktober een basisplek, maar raakte deze kwijt en heeft nu in Dave Bulthuis een extra concurrent. Desondanks wil Heerenveen geen medewerking verlenen.

Sparta staat momenteel laatste in de Eredivisie en hoopt met Dick Advocaat aan het roer én diverse winterse versterkingen aan degradatie te ontsnappen. De club uit Rotterdam-West versterkte zich al op huurbasis met Soufyan Ahannach, Fred Friday en Dabney dos Santos.