Boere maakt excuses in kleedkamer: ‘Ik ga wel een paar keer wakker schrikken'

FC Twente moest zaterdagavond genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Roda JC Kerkrade. Via Haris Vuckic kwam de ploeg van trainer Gertjan Verbeek op voorsprong in Limburg en Tom Boere kreeg vervolgens grote kansen om de marge te vergroten. De spits faalde echter, zag Roda vervolgens in de slotfase op gelijke hoogte komen en steekt de hand na afloop in eigen boezem.

“Ik ga waarschijnlijk wel een paar keer wakker schrikken vanavond. Het is een dure misser, zo is gebleken. Ik ben er sowieso het weekend ziek van”, zegt Boere in gesprek met FOX Sports. Tegenover TC Tubantia vertelt hij dat hij in de kleedkamer zijn excuses gemaakt heeft. “Sorry. Ik heb m'n verontschuldigingen ook aangeboden in de kleedkamer. Die bal moet erin. Dan ben je klaar.”

“Ik heb hem gezegd dat ik hem niets verwijt. Maar als hij ooit weer in zo'n situatie komt, waar het drie tegen één is, dan moet hij afspelen. Dit mag je nooit alleen doen. Maar dat weet hij zelf ook wel”, reageert Verbeek na afloop. De oefenmeester constateert dat zijn ploeg ‘stopte met voetballen’. “Ik kan schreeuwen wat ik wil, maar zij staan in het veld. Ik heb met wissels nog geprobeerd om daar verandering in aan te brengen, want die kun je goed instrueren. In het veld bereik je spelers bijna niet meer.”

“Maar ondanks die mensen krijgen ze het niet voor elkaar. Dat is dan toch een apart fenomeen”, vervolgt de trainer van FC Twente, die terugkijkt op een goede herstart van de Eredivisie. “Het gat is vijf punten gebleven. Het hadden er zeven kunnen zijn, maar dat is niet de realiteit. We hebben in ieder geval kunnen zien dat Adam (Maher, red.) voor ons een versterking is. Het voetbal is beter. Ik heb er toch wel een goed gevoel aan overgehouden.”