Domme actie van Gabriel Paulista wordt Valencia fataal op Las Palmas

Valencia heeft zaterdagavond dure punten verspeeld. Na vier overwinningen in de eerste vijf officiële duels van het nieuwe kalenderjaar ging het team van Marcelino onderuit bij Las Palmas, dat een vroege achterstand ongedaan wist te maken: 2-1. Los Che zien nummer twee Atlético Madrid, dat remiseerde tegen Girona (1-1), zodoende een punt uitlopen, terwijl nummer vier Villarreal twee punten inliep door de zege op Levante.

Valencia kwam goed uit de startblokken en had niet veel tijd nodig om aan de leiding te gaan. In de vijfde minuut kopte Santi Mina het leer uit een corner achter doelman Leandro Chichizola: 0-1. Valencia had in de rest van de eerste helft volop kansen om de voordelige marge te vergroten, raakte zelfs de paal, maar de onnauwkeurigheid in de afwerking kwam de bezoekers duur te staan. Na voorbereidend werk van Gabriel Peñalba en Jonathan Calleri werkte Jonathan Vieira de gelijkmaker achter Neto.

Nog geen tien minuten na rust benadeelde Gabriel Paulista zijn team. De verdediger kreeg een gele kaart voor het veroorzaken van een strafschop en ontving vervolgens ook nog eens zijn tweede gele prent voor zeer hevig commentaar op de leiding. Calleri benutte daarna de toegekende elfmetertrap: 2-1. Het team van Paco Jémez gaf de voorsprong niet meer uit handen, terwijl Valencia in de slotminuten ook nog Rúben Vezo met tweemaal geel kwijtraakte.